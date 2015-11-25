"Нафтогаз" будет принимать российский газ только для транзита в Европу – заявление компании

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует выбрать весь ранее оплаченный объем российского газа для нужд украинских потребителей и в дальнейшем обеспечивать преимущественно транзит топлива по территории Украины для европейских потребителей.

Об этом говорится в заявлении компании, переданном УНИАН.

"НАК "Нафтогаз Украины" ожидает сегодня получить весь объем российского газа, который был предоплачен ранее. В соответствии с текущими соглашениями с "Газпромом", компания планирует в дальнейшем контрактовать российский газ по мере необходимости, в зависимости от уровня потребления в Украине и с учетом предложений на европейском рынке. До этого времени "Нафтогаз" будет принимать российский газ только для транспортировки в Европу", - говорится в заявлении.

При этом, как подчеркнули в "Нафтогазе", Украина продолжит транспортировать российский газ для европейских потребителей в полном соответствии с условиями контракта.

"За последние полтора года мы показали, что можем обеспечивать бесперебойный транзит российского газа независимо от того, поставляется он для Украины или нет, и в летний, и в зимний сезон", - подчеркнули в компании.

При этом в НАК напомнили, что в прошлом году в это время Украина также не закупала российский газ, хотя имела в подземных хранилищах меньшие запасы газа, чем имеет сейчас.

"В это время в прошлом году мы не закупали российский газ при меньших запасах газа в наших ПХГ и меньших возможностях для импорта газа из ЕС. Насколько нам известно, и "Газпром", и его клиенты были довольны качеством и надежностью наших услуг по транзиту", -процитировала пресс-служба "Нафтогаза" главу правления НАК Андрея Коболева.

Одновременно в компании напомнили, что переговоры о цене российского газа для Украины в 1 квартале 2016 года будут проведены в декабре 2015 года. Остальные условия поставки российского газа в Украину уже согласованы между "Нафтогазом" и "Газпромом" до 31 марта 2016 года и в первом квартале меняться не будут.

Ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что по состоянию на 10 утра 25 ноября "Нафтогаз Украины" выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа и новой предоплаты не поступало. Заявки на поставку газа от "Нафтогаза Украины" нет.

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Как сообщал УНИАН, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что Украина сможет пройти текущий и последующие отопительные сезоны в случае, если Россия полностью прекратит поставки газа в Украину. На текущий момент запасы газа в ПХГ составляют порядка 16,5 миллиарда кубометров. В прошлом году на этот же период Украина располагала 14 млрд кубометров.