Яценюк поручил "Нафтогазу" прекратить покупку газа у России: цена от европейцев лучше

Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» прекратить закупку российского газа для нужд украинских потребителей, заместив его европейским топливом.

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Правительство также приняло решение поручить «Нафтогазу» прекратить покупку российского газа. А то они перепутали, это не они нам не поставляют газ, это мы у них газ не покупаем», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что такое решение принято потому, что «ценовые предложения от наших европейских партнеров значительно лучше». «А общий объем потребления газа в Украине уже сейчас уменьшен на 20%», - сказал Яценюк.

Ранее Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что планирует выбрать весь ранее оплаченный объем российского газа для нужд украинских потребителей и в дальнейшем обеспечивать преимущественно транзит топлива по украинской территории для европейских потребителей.

«НАК «Нафтогаз Украины» ожидает сегодня получить весь объем российского газа, который был предоплачен ранее. В соответствии с текущими соглашениями с «Газпромом», компания планирует в дальнейшем контрактовать российский газ по мере необходимости, в зависимости от уровня потребления в Украине и с учетом предложений на европейском рынке. До этого времени «Нафтогаз» будет принимать российский газ только для транспортировки в Европу», - говорится в заявлении.

При этом, как подчеркнули в «Нафтогазе», Украина продолжит транспортировать российский газ для европейских потребителей в полном соответствии с условиями контракта.