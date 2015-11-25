В Брюсселе нет беспокойства по поводу прекращения Украиной закупок российского газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, Европейская комиссия видела соответствующие сообщения СМИ. "На данный момент у нас нет особого беспокойства относительно поставок газа из России в Украину. Поставки газа в ЕС осуществляются в нормальном режиме", - сказала Итконен.

Представитель ЕК отметила, что по состоянию на сегодняшний день в украинских подземных хранилищах находится примерно 16,5 млрд кубометров газа, что составляет такой же объем, который был в прошлом году в это время. "Также на данный момент Украина использует собственный газ и газ из Словакии, а погода позволяет потреблять меньше, чем обычно", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк сегодня, 25 ноября, заявил, что Кабмин поручил НАК «Нафтогаз Украины» прекратить закупку российского газа для нужд украинских потребителей, заменив его европейским топливом.

Он подчеркнул, что такое решение принято потому, что «ценовые предложения от наших европейских партнеров значительно лучше». «А общий объем потребления газа в Украине уже сейчас уменьшен на 20%», - сказал Яценюк.

В свою очередь в «Нафтогазе» подчеркнули, что продолжат транспортировать российский газ для европейских потребителей, полностью соблюдая условия контракта.