Цены на нефть возобновили падение

Мировые цены на нефть перешли к снижению, - инвесторов беспокоит сохраняющийся избыток предложения на нефтяном рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:06 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,57% - до 45,38 доллара за баррель. Ранее она пробивала вверх максимальную отметку за последние две недели в 46,5 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI теряла 1,55% - до 42,2 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

На стоимость нефти оказывают давление данные Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов сырья в США за минувшую неделю на 2,6 миллиона баррелей, аналитики ждали снижения на 200 тысяч баррелей.

Кроме того, свою оценку запасов в среду опубликует Минэнерго США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что показатель за неделю увеличился на 1,2 миллиона баррелей - до 488,5 миллиона баррелей. Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 487,3 миллиона баррелей.

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"Запасы удивили повышением и снова привлекли внимание к переизбытку предложения на рынке", - прокомментировал агентству Рейтер старший экономист ABN Amro Bank Ханс ван Клееф (Hans van Cleef).

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"Укрепление доллара также влияет на нефтяные цены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по состоянию на 12:07 увеличивался на 0,26% - до 99,86 пункта", - резюмирует издание.