Менеджеры Фирташа занялись реверсом газа из Европы - СМИ

Об этом ЛІГА.net рассказал сотрудник компании.

С ноября компания «Метида» (Киев), учредителями которой по данным реестра юрлиц являются Воронин и Величко, начала импорт газа из стран Европейского Союза. По словам собеседника, по итогам этого месяца компания импортирует около 8-10 млн кубометров газа.

Начало поставок газа из Европы компанией «Метида» подтвердил также сотрудник «Нафтогаза».

Воронин с 2002 по 2008 год работал зампредом правления НАК «Нафтогаз Украины». С 2006 года он возглавляет «Укргаз-Энерго», которая была создана как совместное предприятие RosUkrEnergo и «Нафтогаза». При его руководстве «Укргаз-Энерго» монополизировала украинский газовый рынок.

С марта 2006 года по апрель 2008 года компания была монопольным поставщиком газа промпотребителям, с апреля 2006 по апрель 2008 года - монопольным импортером газа.

С апреля 2008 года до 2011 года компания не вела активную деятельность на украинском рынке.

В 2011 и 2012 годах «Укргаз-Энерго» снова стала одним из крупнейших трейдеров, реализовав потребителям 835,355 и 648,673 млн куб. м соответственно.

Сейчас 50% «Укргаз-Энерго» вместо ликвидированной RUE владеет кипрская Centragas Holding Limited, принадлежащая Дмитрию Фирташу, другие 50% - спорные акции, отсуженные у «Нафтогаза».