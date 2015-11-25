Эксперт дал оценку прекращению РФ поставок угля и газа Украине

Об этом, комментируя приостановление Украиной импорта газа и угля из России, заявил эксперт МЦПИ Вадим Перебийнис, пишет "Апостроф".

По его словам, правительство предусматривало постоянную угрозу давления со стороны Москвы, поэтому соответствующие запасы топлива были сделаны заранее.

«Оценивая энергетический баланс, следует также учитывать потенциал наращивания мощностей атомной- и гидроэнергетики. А также тот факт, что прекращение энергоснабжения Крыма освободило минимум 500 Мегаватт мощности Объединенной Энергосистемы Украины », - отмечает Перебийнис.

По словам эксперта, россиянам не удалось дестабилизировать украинскую энергетику, а у Кабинета Министров есть время и резервы для дополнительных мероприятий компенсации утраченного импорта.

Перебийнис не исключает, что многомесячное отсутствие российских поставок внесет определенные коррективы.

«Но не факт, что Кремль может себе позволить такой шаг. Вспомним: за два послереволюционные годы правительство Яценюка разрушило миф о смертельность "газпромовского вентиля" для Украины. После отладки альтернативного (реверсного) импорта Москва снизила цену вдвое, и фактически уговаривает нас периодически обновлять закупки. Теперь Киев может и должен применить новый уровень контрдавления», - считает эксперт.

Перебийнис убежден, что в Украине есть дополнительные возможности для наращивания экономических санкций против агрессора: по состоянию на сегодня использовано лишь треть таких возможностей.

«Правительство пока взялось только за Крым и воздушное пространство для транзита российских авиакомпаний. Если поставки угля и газа не возобновятся за пару недель - можно, например, закрыть автотранспортные перевозки, "отрезав" российских грузоотправителей от Юго-Восточной Европы», - добавляет эксперт.