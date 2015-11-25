В Севастополе из-за перегрузки сгорели две трансформаторные подстанции (фото)

Как сообщил представитель "Севастопольэнерго" Руслан Борячкин, в Гагаринском районе на улице Колобова из-за хаотичного набора нагрузки на трансформаторной подстанции сегодня утром произошел пожар. Также из-за превышения нагрузки сгорела подстанция на улице Хрусталева, сообщает ZN.UA.

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На сегодняшнее утро, было зафиксировано порядка 50 аварий, на электрических сетях субъекта. Данные инциденты связываются с повышенной нагрузкой, со стороны населения, которое при включении света оказывает критические нагрузки на сеть. Для противодействия возникшей ситуации, задействовано 13 расчетов службы компании, передает simferopol.info.

"Энергетики просят население включать все мощные приборы не сразу, а постепенно, в течение 20-30 минут после появления электроэнергии. При отключении электроэнергии мощные приборы рекомендуется отключать, оставляя контрольную лампочку, которая просигналит при следующем включении, что свет дали", - рекомендуют энергетики.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября вечером все населенные пункты оккупированного Россией Крыма остались без электроэнергии. Поставки электроэнергии прекратились по всем четырем линиям, идущим с территории Украины, после подрыва активистами опор ЛЭП. На четвертый день после прекращения поставок электроэнергии Украиной в аннексированный Крым, российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию. "Удивляет только позиция наших партнеров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться", - сказал он.