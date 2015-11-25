Крым во тьме: "Укрэнерго" перенесло срок окончания ремонта опоры ЛЭП, без света остаются миллион человек

Как говорится в сообщении предприятия, восстановительные работы должны быть завершены 26 ноября, после чего на ЛЭП будет подано напряжение.

Речь идет о ЛЭП Каховка-Титан, которая обеспечивает 40% потребностей Крыма в электроэнергии. По данным «Укрэнерго», специалисты выполняют закрепление отремонтированных опор, а также монтаж гирлянд изоляторов ЛЭП. Компания указывает, что работа специалистов усложняется из-за размокшего после ливней грунта.

Ранее и.о.главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что ремонт опоры линии Каховка-Титан завершится в среду, 25 ноября, и в этот же день подача электричества в Крым будет восстановлена. Он также уточнял, ремонт всех поврежденных линий (всего было подорвано четыре опоры) обойдется примерно в 3 млн гривен ($120 тыс.).

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Оккупационные власти Крыма заявили, что около 1 млн человек в Крыму остаются без электроэнергии, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день отключено электричество в 803 населенных пунктах. Это более 996 тыс. человек. Суммарная сгенерированная мощность составляет 337 МВт. Дефицит - 709 МВТ», - говорится в сообщении "МЧС по Крыму".

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Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Вчера в "Укрэнерго" сообщили, что в Херсонской области восстановили одну из поврежденных опор ЛЭП.