"Укрэнерго" могло обойтись без снижения загрузки атомных блоков после подрыва ЛЭП – Недашковский
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» могла не подавать команду о снижении загрузки блоков Южно-Украинской и Запорожской АЭС после подрыва линий электропередач (ЛЭП) в направлении Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский на общественных слушаниях в Южноукраинске.
«Это было поспешное решение», - сказал Недашковский.
По его словам, энергосистема имела возможность для перераспределения нагрузки, которая возникла после подрыва всех линий электропередач в направлении полуострова.
«Для этого по регламенту было порядка 40 минут технологического времени, чтобы перераспределить через энергосистему эти нагрузки и оставить атомные энергоблоки на том же уровне нагрузки», - отметил глава «Энергоатома».
Вместе с тем глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко заявил, что «Укрэнерго» распространило некорректную информацию об аварийной разгрузке энергоблоков, которая якобы может быть опасна.
«На самом деле все энергоблоки были разгружены в штатном режиме – в соответствии с эксплуатационной документацией технологического регламента безопасной работы блоков», - сказал Божко.
Как сообщалось, по словам первого заместителя директора «Укрэнерго» Юрия Касича, падение в результате подрывов электроопор в Херсонской области, по которым осуществлялось энергоснабжение Крыма, привело к необходимости аварийной разгрузки Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанций на 500 МВт. Он также отметил, что такие аварийные разгрузки АЭС очень опасны.
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Подрыв ЛЭП произошел в ночь на 20 ноября. В результате были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач в направлении Крыма.