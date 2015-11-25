США обвинили Сирию в закупке нефти у "Исламского государства" - WSJ
21:08, 25 ноября 2015Энергетика
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Администрация президента США Барака Обамы обвинила сирийское правительство в закупке нефти у «Исламского государства».
REUTERS
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечается, в связи с этим минфин США ввел санкции в отношении сирийского бизнесмена, который подозревается в помощи по организации данных поставок.
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Ранее сообщалось, что США ввели санкции против банка «Русский финансовый альянс» и компании Hudsotrade Limited, которая находится в Москве. В санкционный список также попали четыре компании — из Сирии, Кипра, Белиза.
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