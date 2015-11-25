США обвинили Сирию в закупке нефти у "Исламского государства" - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, в связи с этим минфин США ввел санкции в отношении сирийского бизнесмена, который подозревается в помощи по организации данных поставок.

Читайте такжеBank of America оценил последствия конфликта Турции и России

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против банка «Русский финансовый альянс» и компании Hudsotrade Limited, которая находится в Москве. В санкционный список также попали четыре компании — из Сирии, Кипра, Белиза.