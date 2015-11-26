Нефть марки Brent торгуется около $46 за баррель

Мировые цены на нефть в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне недельных данных по запасам в США и статистики компании Baker Hughes по числу работающих буровых установок в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:08 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 46,16 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,31% - до 43,17 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В центре внимания нефтяного рынка оказался сразу ряд данных, опубликованных в среду. Так, Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 1 миллион баррелей - до 488,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличение показателя на 1,2 миллиона баррелей.

В то же время оптимизма инвесторам прибавили данные американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes, согласно которым общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 13 штук, или на 1,7%, и составило 744 единицы.

Читайте такжеНефть дорожает из-за опасений конфронтации Турции и России

"Кажется, рынок пытается восстановиться перед праздником. И данные по количеству буровых, определенно, сильнее помогли ему в этом", - сказал брокер Liquidity Energy в Нью-Йорке Питер Донован (Peter Donovan) изданию The Wall Street Jourrnal. В четверг биржи США будут закрыты в связи с праздником Дня Благодарения.

Читайте такжеЗаявление Саудовской Аравии вызвало рост цен на нефть