Работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов

Ремонтные бригада госкомпании "Укрэнерго" прекратили ремонт поврежденной линии электропередач в Крым 220 кВ "Каховская-Титан", поскольку этого требовали активисты блокады полуострова.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", опубликованном на сайте Херсонской облгосадминистрации.

"Один из активистов и лидеров акции Ленур Ислямов прокомментировал такой запрет тем, что активисты выставили требования к оккупационной власти относительно освобождения политзаключенных, и пока не будут выполнены эти условия, электроснабжение на территорию АР Крым восстанавливать не будут", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 25 ноября, "Укрэнерго" выполнило большую часть работ по восстановлению ЛЭП 220 кВ "Каховская-Титан".

Согласно сообщению, ремонтная бригада прекратила работы в 10:00.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

По информации "Укрэнерго", отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.