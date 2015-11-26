Эрдоган Путину: кто обвиняет нас в покупке нефти у "Исламского государства", пусть докажет

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не покупает нефть у террористов "Исламского государства", утверждения о том, что Анкара поддерживает террористов, требуют доказательств, сообщает Прайм.

"Говорят, Турция покупает нефть у "Исламского государства". Всем известно, где мы покупаем энергоносители. Больше всего из России. Потом из Ирана, Азербайджана, Северного Ирака. Пусть докажут, что мы покупаем у ИГ. Те, кто обвиняет нас в покупке нефти у ИГ, пусть докажет это. Если вы ищете источник финансирования ИГ, первое, куда нужно смотреть, - это в сторону режима Асада и тех, кто его поддерживает", - сказал Эрдоган на заседании глав сельских администраций в Анкаре.

Напомним, 24 ноября президент России Владимир Путин обвинил Турцию в закупке нефти у боевиков «Исламского государства».

«Россия давно фиксировала поставки нефти в Турцию из районов Сирии, которые находятся под контролем террористов», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.