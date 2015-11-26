Цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть продолжают показывать разнонаправленную динамику на данных по запасам в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:13 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,75% - до 45,83 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,06% - до 43,06 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

На нефть оказывает влияние данные по запасам "черного золота" в США. Так, Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 1 миллион баррелей — до 488,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличение показателя на 1,2 миллиона баррелей.

По мнению инвестиционного аналитика Phillip Futures Даниэля Анга (Daniel Ang), запасы и добыча нефти по-прежнему останутся на низком уровне и это будет идеально для цен в долгосрочной перспективе.

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Поддержку стоимости нефти оказывают сообщения американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes. Согласно данным, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 13 штук, или на 1,7%, и составило 744 единицы.