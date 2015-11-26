Энергокризис: недовольный графиками веерных отключений "вице-премьер" Крыма согласился на расстрел

Об этом сообщает FlashCrimea.

«Я смею утверждать, и коллеги со мной согласятся, что даже те графики, которые на последний момент с последними уточнениями опубликованы на сайте «Крымэнерго», действительности не соответствуют. Дайте четко - когда у нас не будет света, нет у нас такой информации. Если я не прав - расстреляйте меня», - заявил Полонский.

Также он добавил, что отсутствие графиков не позволяет донести точную информацию об отключении до населения.

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Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Сегодня работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.