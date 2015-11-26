Крыму хватит запасов бензина на 18 суток - Минэнерго РФ
Запасов бензина Крыму хватит на 18,5 суток, а дизельного топлива - на 26 суток.
Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
«Запас топлива для ГТЭС превышает 28 суток. Министерство энергетики Российской Федерации в оперативном режиме осуществляет мониторинг ситуации с топливообеспечением», - говорится в сообщении.
Минэнерго отмечает, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.
Читайте такжеЭнергокризис: недовольный графиками веерных отключений "вице-премьер" Крыма согласился на расстрел
Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.
Сегодня работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.