Крыму хватит запасов бензина на 18 суток - Минэнерго РФ

Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«Запас топлива для ГТЭС превышает 28 суток. Министерство энергетики Российской Федерации в оперативном режиме осуществляет мониторинг ситуации с топливообеспечением», - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.

Читайте такжеЭнергокризис: недовольный графиками веерных отключений "вице-премьер" Крыма согласился на расстрел

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Сегодня работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.