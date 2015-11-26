"Укргазвыдобування" просит власть помочь вернуть 373 миллионов из банка бизнес-группы покойного Еремеева

«Понимая, что энергетическая независимость нашего государства зависит от наращивания темпов добычи собственного газа… просим органы государственной власти Украины посодействовать возвращению крайне необходимых «Укргазвыдобуванню» и всей Украины денег», - сказано в сообщении компании.

В пресс-релизе отмечается, что предыдущее руководство «Укргазвыдобування», несмотря на сложное финансовое положение, в мае 2015 года абсолютно безответственно открыло депозит на сумму 373 млн грн, сроком на один год в «Банке инвестиций и сбережений».

Согласно сообщению, новый председатель правления Олег Прохоренко получил в наследство от предшественников лишь 500 тыс. грн на текущих счетах компании.

«Новое руководство «Укргазвыдобування» с июня 2015 пытается вернуть эти деньги компании, но процесс оказался очень сложным. Были проведены переговоры с руководством данного банковского учреждения о расторжении этого договора, к сожалению, достичь консенсуса не удалось», - сообщает пресс-служба, добавив, что компания была вынуждена обратиться в суд, но пока безуспешно.

В то же время «Укргазвыдобування» для сохранения добычи газа должна в ближайшее время инвестировать 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 18 июня премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от ныне покойного депутата Верховной Рады Игоря Еремеева в течение 72 часов погасить 373 млн гривень долга компании "Укргазвыдобування ", а также поручил "Нафтогазу Украины" уволить руководство компании.

На тот момент еще председатель правления "Укргазвыдобування" Сергей Костюк отрицал наличие задолженности каких-либо компаний (в том числе и якобы близких к председателю депутатской группы "Воля народа" Игорю Еремееву).

Днем позже исполнительный директор «Нафтогаза Украины» и глава наблюдательного совета «Укргазвыдобування» Андрей Пасишник, который до этого работал помощником Игоря Еремеева, также опроверг слова премьера о существовании долга в 373 млн грн.

Вместе с тем он признал, что долг перед компанией «Укргазвыдобування» в размере 11 млн грн имеет лишь одна из аффилированных с Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым структура – это компания «Вог Аэро Джет».

В средине октября новый глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко в интервью УНИАН внес ясность в этот вопрос, сообщив, что речь идет о депозите на сумму 373 млн, который открыт в «Банке инвестиций и сбережений», который связывают со структурами Игоря Еремеева и Степана Ивахива.

Кроме того, Прохоренко сообщил, что руководство банка отказывается досрочно вернуть 373 млн, а попытки заручиться решением судов не увенчались успехом

По данным НБУ, около 15% акций "Банка инвестиций и сбережений" контролирует Андрей Попов, акционерами банка также являются Сергей Лагур (9,15%), Степан Ивахив (9,9%), брат Игоря Еремеева – Евгений (1,5%) и Петр Дыминский (1,34%).

«Банк инвестиций и сбережений» находится в списке банков с непрозрачной формой собственности.