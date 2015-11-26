Энергетическая блокада Крыма: участники назвали условия допуска ремонтников к подорванным ЛЭП
"Гражданская блокада Крыма" ждет сигнал о готовности оккупационных властей освободить нардепа Надежду Савченко и замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза, чтобы допустить ремонтников к "крымской ЛЭП".
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил координатор "Гражданской блокады Крыма" Ленур Ислямов.
"Лидеры Меджлиса и активисты гражданской блокады Крыма, проводя совещания, пока еще не пришли к решению, чтобы мы включали полуострову свет. Поэтому, пока таких команд с центра гражданской блокады Крыма, с главного штаба, не будет поступать к активистам, активисты будут блокировать все опоры, также активисты блокируют сейчас дальнейший ремонт той ветки, которая 220 кВт "Каховская-Титан".
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Дальше мы ждем реакции с оккупированной территории для того, что бы с нашим Ахтемом Чийгозом, крымским татарином, и с Надеждой Савченко, начали договариваться, начали с нами говорить о том, что его и ее выпускают. Активисты ждут реакции официальных властей России для того, чтобы они выразили готовность освобождать наших граждан, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах", - заявил Ислямов.
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Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.
Сегодня работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.