Нефти не понравилась статистика из Китая – цены падают

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,13 до $45,33 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,55 до $42,49. С начала ноября цена WTI снизилась на 8,7 процента.

Прибыли китайских промышленных предприятий в октябре снизились пятый месяц подряд, на 4,6 процента по сравнению с прошлым годом, согласно статистическим данным, пишет Рейтер.

Рынок слабо отреагировал на отчет о запасах нефти в США, показавший не такой сильный рост запасов на прошлой неделе, как предполагали аналитики, говорится в отчете банка ANZ.

В следующую пятницу пройдет совещание ОПЕК, от которого аналитики не ждут решения о снижении добычи.

"Хотя мы по-прежнему считаем, что ничего важного не произойдет, в этот раз готовность Саудовской Аравии к сотрудничеству, кажется, усилилась. Так что результат совещания может быть неожиданным", - сказал аналитик Phillip Capital Дэниэл Энг.

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Россия и Саудовская Аравия создают рабочую группу по сотрудничеству в сфере нефти и газа, сказал министр энергетики Александр Новак в четверг.

Цены выросли на этой неделе за счет усиления геополитического риска на Ближнем Востоке, связанного со сбитым Турцией российским военным самолетом. Но аналитики не ожидают дальнейшего роста цен, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке.

"Хорошее снабжение рынка нефти, рекордно высокие запасы в ОЭСР и отсутствие реальной угрозы объектам нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке, связанной с военными действиями против ИГ в Сирии, не позволят геополитической премии влиять на цену нефти", - говорится в отчете BMI.