"Укрэнерго" попытается сегодня договориться с руководителями энергоблокады Крыма

Это произойдет в рамках договоренности с местным штабом блокады Крыма, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что встреча должна состояться в с. Чонгар Херсонской области неподалеку от места повреждения ВЛ 330 кВ "Мелитополь-Джанкой".

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Стоит отметить, что по состоянию на утро 27 ноября протестующие продолжают блокировать доступ ремонтных бригад для завершения работ на ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан".

Ранее "Гражданская блокада Крыма" заявила, что ждет сигнала о готовности оккупационной власти освободить нардепа Надежду Савченко и заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, чтобы допустить ремонтников к "крымской ЛЭП".

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Вчера работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крыму по требованию активистов.