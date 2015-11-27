"Нафтогаз" увеличил исковые требования к "Газпрому" в Стокгольме

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" увеличил исковые требования к российскому газовому монополисту "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде, в котором стороны судятся с июня 2014 года.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза", размещенной на сайте компании.

Согласно данным компании, теперь общие претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" оцениваются в 25,7 млрд долл.

По данным «Нафтогаза», «Газпром» также увеличил свои претензии до 29,8 млрд долл.

Компании судятся в Стокгольме с июня 2014 года. Ранее "Нафтогаз" сообщал, что требует от "Газпрома" компенсации 12 мллрд долл. по контракту на поставку газа и 11,7 млрд — по контракту на транзит. Сумма исков к "Газпрома" к "Нафтогазу" составляла 29,2 млрд долл. о контракту на поставку газа.

В финансовом отчете "Нафтогаза" за 9 месяцев 2015 года сумма иска компании к "Газпрому" по контракту на поставку газа указывается уже в размере 14 млрд долларов.

"Руководство считает, что на 31 декабря 2014 года компания рассчиталась по всем своим обязательствам за поставленный в течение 2010-2014 годов природный газ, и требует компенсации за излишне уплаченные суммы в размере 14 миллиардов долларов", - говорится в отчете.

Сумма транзитного иска в отчете указана прежняя - 11,7 млрд долл. Таким образом, общая сумма исков "Нафтогаза" к "Газпрому" выросла до 25,7 млрд долл..

"16 октября 2015 года "Газпром" подал письменное возражение ответчика, требуя оплаты транзитных объемов, которые якобы были использованы "Нафтогазом" в июле-ноябре 2014 года, на общую сумму 5,9 миллиона долларов", - указывается также в отчете компании.

Таким образом, сумма исков "Газпрома" к "Нафтогазу" составляет теперь около 29,8 млрд долл.

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Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма.