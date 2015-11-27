Демчишин: запасов угля хватит на 45-50 дней

Существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В то же время он отметил, что в декабре Украина ожидает поставок еще 250 тыс. тонн угля из ЮАР.

«У нас ограничены поставки угля с неконтролируемых территорий и из Российской Федерации. На сегодня запасов угля на наших складах и теплоэлектростанциях достаточно для того, чтобы работать в течение по меньшей мере месяца. Но в дальнейшей перспективе возникают вопросы», - сказал Демчишин.

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Он подчеркнул, что сейчас правительство ведет переговоры с поставщиками из ЮАР. «Сегодня уже в процессе доставки два корабля – 168 тыс. тонн для «Центрэнерго» и 80 тыс. тонн для ТЭЦ. Этот уголь прибудет: первый корабль прибудет 4 декабря и второй корабль 12 декабря. То есть в течение декабря нам поставят порядка 250 тыс. тонн антрацитового угля, который у нас сейчас на подконтрольной властям территории не добывается, - сказал министр. - На складах такого угля порядка 1 млн тонн, и эти 250 тыс. тонн дают нам уверенность в том, что следующие 45-50 дней наша энергосистема будет в стабильном энергетическом процессе. А за 50 дней можно найти решение по поставкам угля и из ЮАР, и от других поставщиков».

Как сообщал УНИАН, Украина начала импорт антрацитового угля в 2014 году, поскольку украинские шахты, добывающие этот уголь, оказались на не подконтрольной украинскому правительству территории. Ранее Минэнергоугля отмечало, что общий объем импорта угля по итогам 2015 года составит не менее 1 млн тонн.

При этом в августе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывало накопить порядка 3 млн тонн угля на теплоэлектростанциях страны для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.