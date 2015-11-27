Набсовет "Укрнафты" изменил состав правления компании

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», которая владеют контрольным пакетом «Укрнафты».

Согласно сообщению, досрочно прекращены полномочия членов правления «Укрнафты» Михаила Бакуненко, Михаила Гнипа, Алексея Куща и Натальи Долиной.

«Полномочия Владимира Пустоварова было решено досрочно прекратить с 22 декабря 2015 года», - уточнила пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Также сообщается, что набсовет компании избрал троих новых членов правления, но информация о них будет обнародована после подписания контрактов.

Кроме того, наблюдательный совет выбрал аудиторскую фирму «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» для проведения независимого аудита финансовой отчетности «Укрнафты».

В сообщении также сказано, что члены набсовета заслушали отчет председателя правления «Укрнафты» Марка Роллинса о финансовом состоянии компании и причинах формирования задолженности перед госбюджетом.

Комментируя заседание, Роллинс отметил, что дискуссия была конструктивной. «В целом я доволен, что троих из предложенных мною кандидатов в правление утвердили. Однако крайне важно также утвердить и новые контракты для обеспечения плавного перехода к новой структуре правления компании. На сегодняшний день ПАО «Укрнафта» фактически осталась без исполнительного органа управления, что может быть серьезным препятствием для эффективной работы компании”, – цитирует Марк Роллинса пресс-служба «Укрнафты».

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса.

В конце сентября 2015 года наблюдательный совет «Укрнафты» утвердил и подписал контракт с Роллинсом.

Состав правления состоит из семи членов, включая главу правления.

В начале октября «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Ранее руководство Государственной фискальной службы сообщило о наличии долга «Укрнафты» перед бюджетом в размере 9,5 млрд грн. Кроме того сообщалось, что ГФС и «Укрнафта» подписали план рассрочки погашения налоговой задолженности.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.