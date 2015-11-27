Демчишин рассказал, сколько нужно времени для восстановления ЛЭП на Крым

Ремонтные бригады могут завершить восстановление линии электропередач (ЛЭП) 220 кВ "Каховская-Титан" в течение 3 часов после получения к ней доступа.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Для завершения работ необходимо около 3 часов, доступа к линии у специалистов "Укрэнерго" пока нет", - сказал министр.

Вместе с тем, Демчишин рассказал, что для восстановления ЛЭП в направлении Крыма специалистам «Укрэнерго» потребуется около трех суток, но эти работы можно начать только после разрешения силовиков.

«Для того чтобы возобновить линии, нам необходимо приблизительно 72 часа на каждую. После того, как будет дан зеленый свет - по мере разминирования (территории – УНИАН) и возможности проводить восстановительные работы», - добавил министр.

Он также напомнил, что в настоящее время поставки электроэнергии в Крым не ведутся.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

По информации «Укрэнерго», отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.