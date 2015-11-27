Украина обеспечена ядерным топливом вплоть до сентября 2016 года – министр

Украина обеспечена необходимым количеством ядерного топлива вплоть до сентября 2016 года, причем часть необходимых поставок в 2016 году может обеспечить американско-японская компания Westinghouse, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

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«С точки зрения ядерного топлива, то на территории Украины на станциях топлива достаточно, чтобы пройти весь отопительный сезон и до сентября 2016 года – тут нет проблем, - сказал Демчишин. - Кроме того, мы провели работу с компанией Westinghouse, которая готова в 2016 году обеспечить 5 поставок из 13 необходимых. То есть, основной производитель электроэнергии в Украине находится в стабильном положении. Конечно, это результат работы по диверсификации поставок топлива».

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15.