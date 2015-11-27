Демчишин: Украине не нужны дополнительные поставки российского газа

Украина располагает достаточным объемом газа в подземных газовых хранилищах, и потому какой-либо зависимости от дополнительных поставок со стороны российского газового монополиста «Газпрома» нет, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Сейчас в хранилищах более 16 млрд кубометров. Этого достаточно, чтобы пройти отопительный сезон с поставками только из Европейского Союза. Зависимость от Российской Федерации по поставкам газа вообще отсутствует. Ситуация контролируемая», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» прекратить закупку российского газа для нужд украинских потребителей, заместив его европейским топливом. Такое решение принято потому, что ценовые предложения от наших европейских партнеров значительно лучше, а общий объем потребления газа в Украине уже сейчас уменьшен на 20%.

Ранее Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что планирует выбрать весь ранее оплаченный объем российского газа для нужд украинских потребителей и в дальнейшем обеспечивать преимущественно транзит топлива по украинской территории для европейских потребителей. При этом, как подчеркнули в «Нафтогазе», Украина продолжит транспортировать российский газ для европейских потребителей в полном соответствии с условиями контракта.