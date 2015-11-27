Газ должен идти через Украину: десять стран ЕС раскритиковали российский "Северный поток-2"

Планы России о строительстве газопровода в Германию противоречат интересам ЕС и угрожают дальнейшей дестабилизации Украины, заявили главы 10 европейских правительств в письме к Европейской комиссии, сообщает Reuters.

"Письмо, написанное 26 ноября, подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение "Северного потока" для увеличения поставок газа в Германию может иметь серьезные последствия для Киева и стран ЕС.

Сохранение транспортного маршрута через Украину является стратегическим интересом ЕС не только с точки зрения энергетической безопасности, но и обеспечения стабильности Восточной Европы.

"Украина является безопасным транзитным маршрутом. Газ должен идти через Украину," - заявил журналистам еврокомиссар климата и энергии Мигель Ариас Каньете.

Подчеркивается, что Еврокомиссия хочет сократить зависимость блока от России, которая поставляет ЕС около трети энергоносителей.

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Кроме того, мировые лидеры призвали Москву и Анкару избегать эскалации напряженности после сбития российского Су-24 истребителем ВВС Турции.