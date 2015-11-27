В Еврокомиссии не подтверждают получение письма от 10 стран ЕС с критикой "Северного потока-2"
Еврокомиссия продолжает изучать проект "Северного потока-2" на его соответствие европейскому законодательству.
В Европейской комиссии не подтверждают, что получили письмо от 10 стран ЕС с критикой проекта газопровода "Северный поток-2", но заявляют, что позиция по этому вопросу остается неизменной – все проекты должны соответствовать европейскому законодательству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказала пресс-секретарь вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шевчовича Анна-Каиса Итконен.
"Я не могу подтвердить, что мы получили такое письмо. Относительно проекта "Северный поток-2", то позиция Комиссии уже была высказана. Вице-президент Шевчович сказал, что для нас любой проект на территории ЕС должен соответствовать законодательству ЕС", - заявила она.
По словам Итконен, Еврокомиссия продолжает изучать этот проект на его соответствие европейскому законодательству.
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Как сообщалось, по данным СМИ, правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северный поток-2" противоречит интересам ЕС.
Письмо от 26 ноября подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению "Северного потока-2" на саммите ЕС в декабре.
"Расширение "Северного потока" для поставки дополнительных объемов газа прямо в Германию может иметь серьезные последствия для Киева и стран ЕС", - отмечается в письме.
"Северный поток-2" является проектом газопровода из России в Германию, по сути, это расширение "Северного потока".
Группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским "Газпромом" о расширении сети трубопроводов Nord Stream, проложенных по дну Балтийского моря, в обход Украины.