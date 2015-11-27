Против строительства "Северного потока" выступили 10 стран ЕС - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания Энергетического штаба.

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"Сегодня 10 стран-членов Евросоюза выступили жестко против строительства "Северного потока", - сказал он.

Ранее, по данным ряда СМИ, правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Письмо от 26 ноября подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению "Северного потока-2" на саммите ЕС в декабре.

В свою очередь в ЕК пока не подтвердили получение подобного письма.

"Северный поток-2" является проектом газопровода из России в Германию, по сути, это расширение "Северного потока".

Группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским "Газпромом" о расширении сети трубопроводов Nord Stream, проложенных по дну Балтийского моря в обход Украины.