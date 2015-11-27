Минэнергоугля прогнозирует сокращение потребления газа на 15,5% - Демчишин

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует сокращение потребления природного газа в Украине по итогам 2015 года на 15,5% по сравнению с 2014 годом – до 36 миллиардов кубических метров, сообщил журналистам глава министерства Владимир Демчишин перед заседанием Энергетического штаба.

"36 (миллиардов кубометров газа – УНИАН) мы потребим в течение этого года", - сказал он.

По его словам, такое сокращение связано со среднегодовым падением потребления газа на 20% теплокоммунэнерго, населением и в промышленности.

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