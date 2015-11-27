Яценюк: Украина и ЕС должны лишить РФ монопольного влияния в энергетике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время заседания Энергетического штаба.

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"Украина приняла закон, позволяющий европейским и американским компаниям принять непосредственное участие в модернизации и управлении украинской ГТС. И с ЕС мы должны не на словах, а на деле, в том числе и через участие европейских компаний в украинской ГТС, строить одну энергетическую политику Европы, где Россия не будет иметь монопольного влияния, которое она имела в течение последних нескольких десятилетий", - сказал он.

Отметим, ранее Арсений Яценюк завил о том, что 10 стран Европейского Союза выступили против строительства "Северного потока".