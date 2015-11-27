Pоссийский газ для Украины в 1-м квартале 2016 года может стоить $210 за тысячу кубометров – Демчишин

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что цена российского газа для нашей страны в первом квартале 2016 года составит 210 долларов за тысячу кубометров, сообщил журналистам глава министерства Владимир Демчишин перед заседанием Энергетического штаба.

"Ожидаем где-то в районе 210 долларов", - сказал Демчишин.

Вместе с тем министр рассказал, что рассчитывает на среднегодовую цену российского газа для Украины в 2016 году в районе 207-208 долларов за тысячу кубометров. По его словам, снижение цены может произойти ввиду прогнозных цен на газ из Европы в следующем году на уровне 175-180 долларов.

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Как сообщал УНИАН, по словам Демчишина, Украина до 20 декабря текущего года планирует согласовать возможности, условия поставок и цену российского газа в 1-м квартале 2016 года.

Украина, следуя трехсторонним брюссельским договоренностям, 31 октября завершила закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров. С 1 ноября импорт российского газа был сокращен в десятки раз, при этом "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" 64 миллиона долларов. предоплаты для продолжения минимальных закупок.

По состоянию на 10 утра 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа и новой предоплаты не поступало. Заявки на поставку газа от "Нафтогаза Украины" нет.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина сможет пройти текущий и последующие отопительные сезоны в случае принятия решения в России о прекращении поставок газа в Украину.