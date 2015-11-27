Украина рассчитывает, что "Северный поток - 2" не будет достроен - Яценюк

Украина рассчитывает, что разработанный российским монополистом "Газпромом" проект строительства газопровода "Северный поток - 2" не состоится и труба не будет достроена. Об этом в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Строительство второй ветки "Северного потока" является антиукраинским и антиевропейским проектом. Его цель – лишить Украину транзитных мощностей и порядка 2 миллиардов долларов платы за транзит. Цель проекта – усиление российской газовой монополии на европейском энергетическом рынке, - сказал Яценюк. - 10 стран ЕС сегодня поддержали Украину и выступили жестко в отношении "Северного потока". Мы рассчитываем, что Европейская комиссия услышит позицию наших европейских партнеров и этот проект не будет достроен. Украина – основная транзитная страна. Наши транзитные возможности позволяют поставлять в ЕС более 120 миллиардов кубометров газа, у нас самые большие газовые хранилища в ЕС. Кроме того, Украина приняла закон, который дает возможность американским и европейским компаниям принять участие в модернизации украинской ГТС, а с ЕС мы должны не на словах, а на деле строить одну, единую энергополитику в Европе, где Россия не будет иметь монопольного влияния".

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября российский "Газпром", Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток - 2". В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода "Ухта – Торжок - 2", который обеспечит поставку газа по газопроводу "Северный поток – 2" для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

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В то же время глава украинского правительства отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток - 2", это лишит Украину 2 миллиардов долларов прибыли, Словакию - 0,8 миллиарда долларов, Польшу – 0,4 миллиарда долларов, а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.