Яценюк признал, что Украине пока не хватает запасов угля, чтобы спокойно перезимовать

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

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"По моим данным, четко видно, что достаточных запасов угля нет. Об этом я предупреждал три месяца назад. Я требую срочно план мер, для того, чтобы мы были уверены в стабильной работе энергосистемы страны, - сказал Яценюк. - Государство выделило необходимые ресурсы, и их надо не просто освоить, нам нужны запасы угля".

При этом Яценюк напомнил, что попытки России заблокировать поставки угля в Украину были очевидны еще летом.

"Россия будет блокировать поставку угля, и об этом говорилось три месяца назад. Цель России – полная дестабилизация ситуации в Украине", - подчеркнул Яценюк, потребовав план мер на случай чрезвычайных ситуаций и план мер для стабильного прохождения зимнего периода.

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений. По информации министра, в декабре Украина получит 250 тыс. тонн угля из ЮАР, а к концу года общий запас угля должен быть не менее 1 млн тонн.

При этом в августе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывало накопить порядка 3 млн тонн угля на теплоэлектростанциях страны для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.