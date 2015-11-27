Демчишин назвал условия возобновления поставок угля из зоны АТО и России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания энергетического штаба в Кабинете министров.

"При восстановлении линии на Титан (220 кВ "Каховская-Титан" - УНИАН) мы решим вопрос с углем. Таким образом мы решим свои вопросы, а не их", - сказал Демчишин. По его словам, возобновление работы одной ЛЭП позволит покрывать базовые потребности полуострова в электроэнергии. При этом министр отметил, что к нему обращаются различные дипломаты с просьбами возобновить энергоснабжение Крыма и не делать там "геноцид". В то же время, Демчишин сообщил, что Кабмин полностью поддерживает идею возобновления подачи электроэнергии на полуостров.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

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27 ноября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что ремонтные бригады могут завершить восстановление линии электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" в течение 3 часов после получения к ней доступа.