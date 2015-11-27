Оккупационные власти Крыма заявили о готовности к приему электричества из Краснодарского края

20:26, 27 ноября 2015
Энергетика
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Крымская энергетическая система готова к приему электричества по энергомосту из Краснодарского края, заявил так называемый министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

REUTERS

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Принимаются меры по включению электросетевых объектов для обеспечения перетока мощности в энергосистему Крыма из энергосистемы Кубани. В энергосистеме Крыма все первичное оборудование смонтировано и готово к приему напряжения с Кубани», - сказал он на заседании "штаба ЧС".

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Ранее «Крымэнерго» опровергло информацию о запуске энергомоста в Крым.

Как сообщал УНИАН, подача электроэнергии в жилые дома Симферополя сокращена с 12 до 4 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Сегодня, 27 ноября, работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.

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