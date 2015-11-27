Оккупационные власти Крыма заявили о готовности к приему электричества из Краснодарского края

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Принимаются меры по включению электросетевых объектов для обеспечения перетока мощности в энергосистему Крыма из энергосистемы Кубани. В энергосистеме Крыма все первичное оборудование смонтировано и готово к приему напряжения с Кубани», - сказал он на заседании "штаба ЧС".

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Ранее «Крымэнерго» опровергло информацию о запуске энергомоста в Крым.

Как сообщал УНИАН, подача электроэнергии в жилые дома Симферополя сокращена с 12 до 4 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Сегодня, 27 ноября, работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.