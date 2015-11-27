Кабмин планирует утвердить 30 ноября новый устав "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины планирует утвердить в понедельник, 30 ноября, новый устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в рамках реформы самого "Нафтогаза" и всего топливного сектора страны, согласованной с одним из основных кредиторов Украины Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Правительство в понедельник (30 ноября - УНИАН) примет решение об утверждении нового устава НАК "Нафтогаз Украины", мы отработали реформы вместе с партнерами из ЕБРР, и это будет примером управления государственными компаниями", - сказал Яценюк, отметив, что в дальнейшем опыт реформы "Нафтогаза" будет распространен на все госкомпании, а министры будут заниматься "политикой, а не управлением госактивами".

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Как сообщал УНИАН, 23 октября Украина и ЕБРР подписали кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении нашей стране кредита на 300 млн долл. на закупку газа у европейских поставщиков, залогом получения которого стала реформа НАК "Нафтогаз Украины" путем превращения компании в полностью независимый от правительства, но остающийся в государственной собственности холдинг.

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Основой реформы "Нафтогаза" станет формирование наблюдательного совета госхолдинга, в состав которого должны войти квалифицированные независимые директора. Кроме того, в компании будут внедрены функции внутреннего аудита, контроля над соблюдением этики и законодательства, меры по противодействию коррупции и управлению рисками, а также приведению структуры собственности и управления НАК в соответствие с лучшей международной практикой.