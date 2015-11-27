Словакия назвала "Северный поток-2" угрозой для ЕС

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По мнению министра, новый газопровод подорвет основы энергетической безопасности ЕС. Это связано с тем, что Запад перестанет получать российский газ через Украину и Словакию. Гудак считает, что в итоге Европа попадет в зависимость от единственного источника газа.

Министр отметил, что строительство новых нитей подводного газопровода бессмысленно в условиях, когда у Европы уже есть работающий газопровод, пролегающий через Украину и Словакию, а к тому же приведет к росту цен на газ.

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Ранее агентство Рейтер сообщило, что Словакия вместе с девятью другими странами-членами Евросоюза написала в Еврокомиссию письмо с просьбой заблокировать строительство "Северного потока-2".

Вместе со Словакией это письмо подписали Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Страны-подписанты считают, что возведение газопровода может снова дестабилизировать ситуацию в Украине.

В письме отмечается, что сохранение газопровода через Украину необходимо не только с точки зрения энергетической безопасности, но и для того, чтобы обеспечить стабильность в восточноевропейском регионе.

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Словакия и ранее выступала против строительства второй линии газопровода "Северный поток", который проложен по дну Балтийского моря и позволяет России поставлять газ в Германию, минуя посредников.

В частности, в начале ноября Братислава обратилась к Еврокомиссии и другим государствам Евросоюза с просьбой помешать строительству газопровода.

Как сообщал УНИАН, главы 10 европейских правительств в письме к Европейской комиссии заявили, что планы России о строительстве газопровода в Германию противоречат интересам ЕС и угрожают дальнейшей дестабилизации Украины. Сохранение транспортного маршрута через Украину является стратегическим интересом ЕС не только с точки зрения энергетической безопасности, но и обеспечения стабильности Восточной Европы.

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В Европейской комиссии не подтверждают, что получили письмо от 10 стран ЕС с критикой проекта газопровода "Северный поток-2", но заявляют, что позиция по этому вопросу остается неизменной – все проекты должны соответствовать европейскому законодательству.