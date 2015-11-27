Энергетики не получат доступа к поврежденным ЛЭП до понедельника - "Укрэнерго"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

"На встрече представителей "Укрэнерго" с местным штабом активистов по блокаде Крыма в Херсонской области энергетики донесли свои аргументы относительно необходимости продолжения ремонтных работ на поврежденных ВЛ, которые будут переданы в центральный штаб акции блокады Крыма для принятия решения о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, активисты отметили, что до понедельника, 30 ноября, бригады "Укрэнерго" не получат доступа для завершения ремонтных работ на ВЛ 220 кВ Каховская-Титан", - подчеркнули в "Укрэнерго".

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Как сообщал УНИАН, "Гражданская блокада Крыма" ждет сигнал о готовности оккупационной власти освободить нардепа Надежду Савченко и заместитель председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, чтобы допустить ремонтников к "крымской ЛЭП".

Напомним, сегодня представители "Укрэнерго" намеревались встретиться с руководством штаба блокады Крыма для урегулирования ситуации.

В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.