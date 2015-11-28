Оккупационная власть Крыма назвала дату возможного начала работы энергомоста

Об этом заявил после заседания "межведомственного штаба" по ликвидации чрезвычайной ситуации так называемый глава республики Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

"Ситуация изменится после 5-6 числа, как только заработает энергомост, но к дате не привязываем, потому что сроки у них до 22, но надеюсь, что будет все раньше", — заявил Аксенов, отвечая на вопрос о подключении котельных.

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"Глава" Крыма отметил, что сейчас власти полуострова рассматривают несколько вариантов подключения котельных: к дизель-генераторным установкам или "по общей схеме", когда генерация может быть увеличена, в том числе, за счет ввода в работу энергомоста.

"Возможно, нам проще эти пять дней оставить так, как есть, и включить потом эти котельные в общую схему", - уточнил "глава" Крыма.

Как сообщалось, в ночь на 22 ноября в Чаплинке Херсонской обл. произошел подрыв электроопор, которые подают электроэнергию в оккупированный Крым, в результате чего полуостров остался без электроснабжения.