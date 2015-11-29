Блокада Крыма: Активисты согласились допустить ремонтников к разрушенной ЛЭП "Каховская-Титан"

Об этом руководитель госпредприятия "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил час тому назад в Facebook.

"...Министр энергетики Демчишин В.В. сообщил о достижении договоренностей со штабом общественной блокады Крыма после завершения работ по восстановлению линии 220 кВ Каховская-Титан. Линейная бригада уже выдвигается на место. В течение нескольких часов закончим монтаж провода и снимем базовое заземление. Вопрос по поводу включения линии еще обсуждается", - написал он.

Читайте такжеОккупационные власти запретили освещать витрины и вывески магазинов в Симферополе

Как сообщал УНИАН, после подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить рабочих к ремонту поврежденных ЛЭП только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

Однако по требованию активистов блокады Крыма 26 ноября бригады госкомпании "Укрэнерго" прекратили ремонт "Каховская-Титан", которая поставляет электричество на полуостров.

Один из лидеров акции Ленур Ислямов заявил, что активисты требуют от оккупационных властей освободить всех политзаключенных, и пока не будут выполнены эти условия, активисты не дадут восстановить электроснабжение территории АР Крым.

27 ноября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что существующих запасов угля в государстве хватит на месяц стабильной работы ТЭС, в декабре прибудет 250 тысяч тонн топлива из ЮАР.

"У нас ограниченные поставки угля с неконтролируемых территорий и из Российской Федерации. На сегодняшний день запасов угля на наших складах и теплоэлектростанциях достаточно для того, чтобы работать в течение как минимум месяца. Но в дальнейшей перспективе возникают вопросы", - сказал Демчишин.

Также он подчеркнул, что возобновление поставок угля для украинских теплоэлектростанций из зоны АТО и России возможно при условии восстановления одной из четырех линий электропередач в направлении Крыма.