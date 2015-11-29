Глава "Укрэнерго": Возобновление электроснабжения оккупированного Крыма пока не состоится

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Возобновление электроснабжения пока не состоится. Один из проводов фазы разобран на анкерной опоре и останется в таком состоянии до принятия окончательного решения. Все остальные работы будут завершены в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что участники блокады Крыма согласились допустить ремонтную бригаду к разрушенной воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан" в Херсонской области, по которой подается электроэнергия на территорию временно оккупированного Крыма.

"...Министр энергетики Демчишин В.В. сообщил о достижении договоренностей со штабом общественной блокады Крыма после завершения работ по восстановлению линии 220 кВ Каховская-Титан", - отметил Всеволод Ковальчук.