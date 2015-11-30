"Укрэнерго" готова через пару часов включить ЛЭП в Крым

Госкомпания "Укрэнерго" 29 ноября восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и готова восстановить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова.

Как отмечается в сообщении "Укрэнерго", 29 ноября около 16:00 в результате переговоров министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина со штабом общественной блокады Крыма, была достигнута договоренность о завершении работ по восстановлению линии 220 кВ "Каховская-Титан", от которой по нормальной схеме осуществляется энергоснабжение двух районов Херсонской области.

Согласно сообщению, бригада Херсонских магистральных сетей сразу отправилась на место, и до конца дня все монтажные работы были выполнены в полном объеме.

"В то же время, по требованию протестующих провода разобщены (на линии выполнен видимый разрыв проводов путем снятия шлейфов на анкерной опоре)", - говорится в сообщении.

"При решении вопроса включения линии и подачи напряжения на подстанцию "Титан", соединение шлейфов будет выполнено в течение нескольких часов", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, после подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить рабочих к ремонту поврежденных ЛЭП только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

Однако по требованию активистов блокады Крыма 26 ноября бригады госкомпании "Укрэнерго" прекратили ремонт "Каховская-Титан", которая поставляет электричество на полуостров.

Один из лидеров акции Ленур Ислямов заявил, что активисты требуют от оккупационных властей освободить всех политзаключенных, и пока не будут выполнены эти условия, активисты не дадут восстановить электроснабжение территории АР Крым.

27 ноября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что существующих запасов угля в государстве хватит на месяц стабильной работы ТЭС, в декабре прибудет 250 тысяч тонн топлива из ЮАР.