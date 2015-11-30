В Севастополе приостановлена подача тепла

Окончательное решение о круглосуточном отоплении многоквартирных домов в Севастополе будет принято вечером на комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС), сообщил ТАСС так называемый директор департамента городского хозяйства оккупационного правительства Севастополя Олег Казурин.

"Анализ погодных условий показывает, что 11 декабря мы переходим через 0 градусов. Наша задача при среднесуточной температуре ниже 8 градусов подать тепло в многоквартирные дома. Мы третьи сутки с 0 до 6 утра тепло подаем", - сказал Казурин.

По его словам, сейчас город обслуживает 114 котельных и 10 котельных министерства обороны. "На двух котельных проходят профилактические работы, остальные работают, в том числе 14 котельных, обслуживающих социальные объекты, круглосуточно. Аварийных ситуаций на котельных нет, много аварий на сетях. Аварийные бригады работают круглосуточно", - добавил Казурин.

Сейчас температура воздуха в Севастополе составляет около 10 градусов выше ноля.

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Напомним, оккупанты в Крыму призвали население полуострова "готовиться к худшему"варианту развития ситуации с электроснабжением.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.