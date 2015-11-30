Украина за неделю отобрала из своих хранилищ 250 миллионов кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 28 ноября сократились на 1,5%, или на 250 миллионов кубометров, до 16,32 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, 28 ноября из хранилищ было отобрано 45 миллионов кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина не планирует закупать дополнительные объемы газа у "Газпрома" для прохождения отопительного сезона, поскольку существующих запасов достаточно при условии нынешней благоприятной погоды и снижения потребления топлива в среднем на 17-19%.