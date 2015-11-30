Fitch дал негативный прогноз по нефтяному сектору России на 2016 год

Прогноз по нефтяным и газовым компаниям России на 2016 год негативный из-за низких цен на нефть, повышения налогов, окончания периода наращивания добычи нефти и постепенно усиливающегося воздействия от западных санкций, сообщает Прайм со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

"Финансовые и отраслевые санкции, введенные с 2014 года со стороны США, ЕС и некоторых других стран, имели лишь ограниченное влияние на добычу нефти до сих пор. Однако их влияние будет постепенно увеличиваться, если санкции сохранятся в среднесрочной перспективе", - говорится в статье.

Как отмечается в сообщении Fitch, санкции в отношении РФ эффективно закрыли западные рынки капитала для всего сектора, за исключением "Газпрома". Российские компании в поисках финансирования обратились к Китаю, но их результаты оказались смешанными, поскольку китайские банки, как представляется, избирательны и требовательны.

"По прогнозу агентства, восстановления цен на нефть в 2016 году не будет. Аналитики Fitch ожидают, что цены на газ в Европе, ключевом рынке "Газпрома" по стоимости, будут оставаться низкими, пока цены на нефть не начнут расти в 2017 году", - подчеркивают в статье.

Fitch считает, что прогрессивное налогообложение помогло компаниям снизить влияние от низких цен. Однако агентство считает, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России вырастет в 2016 году, а экспортные пошлины останутся низкими, что приведет к падению EBITDA нефтяных компаний на 5-10% при стоимости нефти марки Brent в 55 долларов за баррель.

Читайте такжеMerrill Lynch прогнозирует спад добычи нефти в России с 2019 года

"Низкие доходы компаний могут привести к дальнейшему сокращению капвложений, оказывая большее давление на российскую добычу нефти, динамика которой, как ожидает агентство, будет слабой в 2016 году", - резюмирует издание.