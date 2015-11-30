Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС за неделю снизились на 12%

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 23 по 30 ноября снизились на 12% – до 860 тыс. тонн с 978 тыс. тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за неделю снизились на 3,4%, - до 2,007 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений. По информации министра, в декабре Украина получит 250 тыс. тонн угля из ЮАР, а к концу года общий запас угля должен быть не менее 1 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.