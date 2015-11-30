В РФ утверждают, что все социально значимые объекты Крыма подключены к электроэнергии

Все социально значимые объекты Крыма подключены к источникам питания. Об этом заявляет пресс-служба Минэнерго РФ.

Читайте такжеОккупационная власть советует крымчанам уйти в отпуск до 6 декабря

"Для выполнения этой задачи было задействовано 953 резервных источника электроснабжения совокупной мощностью – 158,2 МВт. В том числе, 142 источника было доставлено в лечебные учреждения, 250 – для объектов водообеспечения, 6 – на канализационные насосные станции и еще 555 источников на другие объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для энергоснабжения социально значимых объектов Севастополя в настоящее время используется 185 резервных источников общей мощностью – 20,5 МВт: 35 объектов задействованы в лечебных учреждениях, 25 – на объектах водообеспечения, 18 – на канализационных насосных станциях, 107 – на других объектах.

Читайте такжеВ Крыму ограничат работу медучреждений и санаториев: невозможно обеспечить отопление

"Всего для восстановления электроснабжения социально значимых и инфраструктурных объектов включено в работу 1138 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью – 178,7 МВт", - утверждает пресс-служба российского ведомства.

Отметим, ранее сегодня сообщалось, что в Севастополе приостановили подачу тепла в жилые дома.