Поставки угля из зоны АТО возобновятся после включения одной из ЛЭП в Крым - Демчишин

Поставки угля из украинских шахт, расположенных в районах проведения антитеррористической операции, возобновятся, как только энергетики возобновят работу линии электропередач «Каховка – Титан» в направлении Крыма, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Как только возобновится работа линии «Каховка – Титан», поставки угля из зоны АТО возобновятся», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что возобновление работы ЛЭП необходимо для обеспечения стабильного энергоснабжения Херсонской области.

При этом министр уточнил, что на текущий момент Украина сжигает ежесуточно порядка 25 тыс. тонн угля-антрацита. «Но на протяжении 4-12 декабря мы ожидаем еще порядка 250 тыс. тонн из ЮАР», - сказал Демчишин.

Он также подчеркнул, что возобновление работы ЛЭП необходимо для обеспечения стабильного энергоснабжения Херсонской области. «Я неоднократно обращался к крымскотатарским активистам с просьбой разрешить включить линию «Каховка – Титан», - сказал Демчишин и подчеркнул, что запуск линии не решит энергопроблемы Крыма. По словам Демчишина, запуск линии позволит возобновить поставки электроэнергии в направлении полуострова только в объеме порядка 20% от необходимого.

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Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

27 ноября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что ремонтные бригады могут завершить восстановление линии электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» в течение 3 часов после получения к ней доступа.

29 ноября Госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности восстановить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако пока такой договоренности не достигнуто.

При этом 27 ноября глава Минэнергоугля подчеркивал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений.