Оккупационные власти Крыма выставят Украине счет за нанесенный энергоблокадой ущерб

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент сумма ущерба подсчитывается, но может составить миллиарды рублей.

«Энергетическая блокада повлекла большие ресурсные потери Крыма и в целом России. Потери обязательно будут подсчитаны - это ущерб, который будет выражаться как в финансовом, так и моральном плане», - сказал он.

Оккупационные власти Крыма считают, что к подрыву линий электропередачи в Украине причастен Меджлис, которую возглавляет Мустафа Джемилев. Претензии также будут выставлены координатору блокады Ленуру Ислямову и другим.

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Смирнов подчеркнул, что во время энергоблокады жизни и здоровье десятков тысяч крымчан были подвергнуты риску. «Это особенно те, кто находился в больницах и был подключен к аппаратам искусственного поддержания жизнеобеспечения, а это тысячи людей. Непосредственно смертельному риску подвергались новорожденные дети. В этой части ответственность организаторов блокады только увеличивается», - сказал он.

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Политическая ответственность, по мнению Смирнова, лежит на украинских властях, которые не предотвратили обесточивание оккупированного Крыма.

Напомним, оккупанты в Крыму призвали население полуострова "готовиться к худшему"варианту развития ситуации с электроснабжением.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.